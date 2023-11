Landkreis Erding

Arbeiter gerät in Müllabfuhr-Fahrzeug und stirbt

Walpertskirchen

Ein Müllmann ist am Montag in Oberbayern in den Innenraum des Müllabfuhr-Fahrzeugs geraten und gestorben. Der 49-Jährige sei beim Leeren von Mülltonnen in Walpertskirchen (Landkreis Erding) in den Pressraum geraten, teilte die Polizei mit.

20.11.2023