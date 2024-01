Unfälle

Arbeiter fahren in Traktorschaufel mit: Eingeklemmt

Osterhofen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Zwei Männer sind in der Frontladerschaufel eines Traktors mitgefahren und bei einem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein Landwirt transportierte am Donnerstagnachmittag nach Waldarbeiten bei Osterhofen (Landkreis Deggendorf) drei Mitfahrer in der Schaufel des Traktors, wie die Polizei am Freitag mitteilte.