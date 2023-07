Arbeiter bei Unfall mit Muldenkipper schwer verletzt

Ein Arbeiter ist im niederbayerischen Landkreis Straubing–Bogen mit einem Muldenkipper einen Hang hinabgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Schaden wurde von der Polizei am Mittwoch auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der 30–Jährige war demnach am Dienstag mit dem Fahrzeug in Steinach unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und rückwärts den Hang hinunterstürzte. Der Mann kam in ein Krankenhaus.