Arbeiten zur Umgestaltung des Hitler-Hauses begonnen

Braunau / Lesedauer: 1 min

Eine Außenansicht von Adolf Hitlers Geburtshaus. (Foto: Kerstin Joensson/AP/dpa )

Der Umbau von Adolf Hitlers Geburtshaus in der österreichischen Stadt Braunau hat begonnen. Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, wurden am Montag zuerst Sicherungsarbeiten durchgeführt, bevor die eigentliche Umgestaltung des Gebäudes in Angriff genommen wird.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 15:13 Von: Deutsche Presse-Agentur