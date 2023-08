Obst

Apfelernte in Franken beginnt

Äpfel schwimmen im Großmarkt in einer Wasserstraße. (Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild )

Die Obstbauern in Franken haben mit der Apfelernte begonnen. Zur Zeit werde Elstar, eine der Hauptsorten, geerntet, teilte Thomas Riehl vom Verein Fränkische Obstbauern am Montag in Kitzingen mit.

