Bundesrat

Antrag auf dauerhafte Gastronomie-Steuersenkung gescheitert

Berlin / Lesedauer: 1 min

Ein Kellner serviert einen Salatteller in einem Restaurant. (Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild )

Bayern ist im Bundesrat mit einem Vorstoß gescheitert, die zum Jahresende auslaufende niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie dauerhaft beizubehalten. Ein entsprechender Entschließungsantrag, der den niedrigeren Steuersatz von 7 Prozent für Speisen auch auf Getränke ausweiten wollte, fand in der Länderkammer am Freitag keine Mehrheit.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 12:17 Von: Deutsche Presse-Agentur