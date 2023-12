Hanseatisches Oberlandesgericht

Anschlagspläne auf schwedische Kirche: Urteil erwartet

Hamburg / Lesedauer: 1 min

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild )

Mit Hilfe seines jüngeren Bruders soll ein 29-Jähriger in Hamburg einen radikalislamistisch motivierten Anschlag auf eine Kirche in Schweden geplant haben. Im Prozess gegen die beiden Syrer soll an diesem Dienstag (13.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 02:48 Von: Deutsche Presse-Agentur