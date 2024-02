Angriff mit Schwerverletztem: Polizeitaucher suchen Waffe

Nach der Attacke zweier Männer auf einen 36-Jährigen in Nürnberg haben Polizeitaucher am Mittwoch einen Fluss nach der Tatwaffe abgesucht. Die Suche sei bis zum Nachmittag aber erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf die Täter erhoffen sich die Ermittler auch durch die Auslobung von 5000 Euro Belohnung durch das Landeskriminalamt. In Nürnberg werden zudem Fahndungsplakate angebracht.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Täter die Waffe nach dem Angriff am 28. Januar auf ihrer Flucht in der Pegnitz entsorgt haben könnten. Das 36-jährige Opfer hatte sich zum Zeitpunkt des Angriffs auf einer Parkbank aufgehalten. Nach der Attacke waren die Täter davongerannt. Der Mann kam mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert werden musste.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes.