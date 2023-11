Angriff in Diskothek: Unbekannter schneidet Frau ins Gesäß

Eine 21-Jährige ist in einer Diskothek im niederbayerischen Innernzell (Landkreis Freyung-Grafenau) von einem Unbekannten verletzt worden. Nach Polizeiangaben fügte der Täter der Frau am frühen Sonntagmorgen mit einem scharfen Gegenstand eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Gesäß zu. Demnach hat die Frau den Mann nicht gekannt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.