Angeschlagener Kane trainiert beim FC Bayern individuell

Nach seiner vorzeitigen Rückkehr von der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat der angeschlagene Harry Kane beim FC Bayern München wieder individuell trainiert. Wie die Münchner mitteilten, absolvierte der 30 Jahre alte Stürmerstar am Montagvormittag eine Einheit mit Ball auf dem Rasen. Für den deutschen Rekordmeister sind das in der Woche vor dem Bundesliga-Kracher am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund gute Nachrichten.

Kane hatte sich vor mehr als einer Woche beim 5:2 im Bundesligaspiel beim SV Darmstadt 98 eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen. Wegen dieser Verletzung war er ausgewechselt worden. Trotzdem reiste der beste Bundesliga-Torschütze dieser Saison zur Nationalmannschaft, um sich dort weiter behandeln zu lassen.

Kane kam am Samstagabend beim 0:1 im Testspiel gegen Brasilien in London aber nicht zum Einsatz. Daraufhin erklärte Nationaltrainer Gareth Southgate, dass sein Kapitän zum FC Bayern zurückkehren werde. Damit verpasst Kane auch den Test gegen Belgien am Dienstag.

Wie auch Kane absolvierte Allrounder Raphaël Guerreiro am Montag in München ein individuelles Training mit dem Ball. Der Portugiese hatte sich gegen Darmstadt einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Offensivspieler Kingsley Coman und Außenverteidiger Noussair Mazraoui legten am eigentlich trainingsfreien Montag eine Extraschicht ein. Das Duo ist nach seinen Verletzungen bereits wieder im Teamtraining.