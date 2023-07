Peta

Aktivistin als „blutiges Steak“ — Protest für Klimaschutz

Eine Aktivistin legt sich vor der Lorenzkirche als «blutiges Steak» auf einen überdimensionalen Teller. (Foto: Daniel Löb/dpa )

Aktivisten der Tierrechtsorganisation Peta haben am Montag in Nürnberg für mehr Klimaschutz demonstriert. Eine Aktivistin legte sich dazu nach Angaben von Peta als „blutiges Steak“ auf einen überdimensional großen Teller vor der Lorenzkirche in der Innenstadt.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 14:54 Von: Deutsche Presse-Agentur