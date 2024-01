Freie Wähler

Aiwanger will bei Bauernprotesten ganz vorne dabei sein

Bad Füssing

Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern. (Foto: Armin Weigel/dpa )

Bei den Bauernprotesten in Bayern wollen die Freien Wähler nach Aussage ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger am Montag „ganz vorne dabei sein“. Damit wolle die Partei ein klares Bekenntnis für die Landwirte abgeben, sagte er am Samstag beim Dreikönigstreffen in Bad Füssing (Landkreis Passau).

Veröffentlicht: 06.01.2024, 13:03 Von: Deutsche Presse-Agentur