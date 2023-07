Flugzeugbau

Airbus–Jets müssen zur Wartung

Ein Flugzeug vom Typ Airbus A320 steht auf einem Flughafen. (Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild )

Zahlreiche Airbus–Jets aus der Mittelstrecken–Familie A320neo müssen wegen Mängeln an den Triebwerken in den kommenden Monaten außerplanmäßig zur Wartung. Voraussichtlich müsse ein beträchtlicher Teil der Antriebe vom Typ PW1100G–JM in den nächsten neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden, teilte der Mutterkonzern des Triebwerksherstellers Pratt & Whitney, Raytheon Technologies, am Dienstag in East Hartford (USA) mit.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 14:46 Von: Deutsche Presse-Agentur