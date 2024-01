Agrardiesel-Kompromiss akzeptabel - Kritik an Protestformen

Agrar

Agrardiesel-Kompromiss akzeptabel - Kritik an Protestformen

München / Lesedauer: 1 min

Richard Mergner, 1. Vorsitzender Bund Naturschutz in Bayern e.V., vor einer kahlen Fläche im Frankenwald. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Archivbild )

Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern wertet den von den Bauern abgelehnten Kompromiss beim Agrardiesel als akzeptabel - und kritisiert zunehmend scharfe Formen des Protestes. Die Landwirtschaft hänge noch immer am fossilen Tropf, sagte der BN-Vorsitzende Richard Mergner am Freitag.

Veröffentlicht: 05.01.2024, 14:18 Von: Deutsche Presse-Agentur