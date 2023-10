AfD-Politiker-Anwalt legt Beschwerde gegen Haftbefehl ein

Der Anwalt des AfD-Politikers Daniel Halemba hat Beschwerde gegen den Haftbefehl für seinen Mandanten eingelegt. Das bestätigte am Montag eine Sprecherin des Amtsgerichts Würzburg. Ein Ermittlungsrichter prüfe nun, ob der Haftbefehl rechtmäßig ergangen ist. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg gegen Halemba wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Beschuldigte hatte bisher alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe als falsch zurückgewiesen.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass der 22 Jahre alte Politiker, wohnhaft in Würzburg, per Haftbefehl gesucht wird. Am Montag wurde er im Raum Stuttgart festgenommen. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könnte.

Das Amtsgericht könnte den Haftbefehl aber auch außer Vollzug setzen, etwa gegen Kaution oder Meldeauflagen.