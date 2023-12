Landkreis Deggendorf

Adventskranz brennt, Katze stirbt

Osterhofen / Lesedauer: 1 min

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) ist eine Katze ums Leben gekommen. Der 39 Jahre alte Wohnungsinhaber erlitt am Montag eine mittelschwere Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 26.12.2023, 15:10 Von: Deutsche Presse-Agentur