Adler Modemärkte wieder mit Wachstum

Drei Jahre nach ihrer Insolvenz geht es der Modemarktkette Adler wieder besser. Es sei ein Netto-Gruppenumsatz in Höhe von 350 Millionen Euro erzielt worden, 13,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte Adler am Freitag am Firmensitz in Haibach bei Aschaffenburg mit.