Sportartikel

Adidas wird nach ersten „Yeezy“-Verkäufen optimistischer

Herzogenaurach / Lesedauer: 2 min

Yeezy-Schuhe von Adidas werden im Laced Up, einem Sneaker-Wiederverkaufsladen ausgestellt. (Foto: Seth Wenig/AP/dpa )

Der Sportartikelkonzern Adidas wird nach den ersten Verkäufen seines Bestandes an den gemeinsam mit dem Skandalrapper Kanye West auf den Markt gebrachten Produkten der „Yeezy“-Reihe für das laufende Jahr optimistischer. So dürfte der erwartete Verlust 2023 geringer ausfallen, teilte das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mit.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 19:30 Von: Deutsche Presse-Agentur