Wiesn

Achterbahn-Unfall: Neustart verzögert sich

München / Lesedauer: 1 min

Die Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Festgelände. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Der Neustart der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ auf dem Oktoberfest nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten verzögert sich. Die Materialprüfung an den beiden Zügen, die am Samstag aufeinander gerollt waren, sei im Laufe des Dienstags abgeschlossen worden, teilte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Mittwoch mit.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur