Notfälle

Achterbahn nach Unfall auf Wiesn still: Materialprüfung

München / Lesedauer: 1 min

Blauer Himmel strahlt über dem Fahrgeschäft „Höllenblitz“, der derzeitig geschlossen ist. (Foto: Felix Hörhager/dpa )

Die Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ steht nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten am ersten Wiesntag weiter still. „Bei dem Aufprall sind eventuell die beiden Züge beschädigt worden“, sagte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Dienstag.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 13:09 Von: Deutsche Presse-Agentur