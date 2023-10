Landkreis Rosenheim

Abwasser in Kläranlage mit Öl kontaminiert

Rimsting / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Mitarbeiter des Abwasser- und Umweltverbands Chiemsee haben eine größere Menge an Öl im Abwassersystem der Kläranlage im Rimsting (Landkreis Rosenheim) festgestellt. Die Mitarbeiter entdeckten den großflächigen Eintrag am Donnerstagvormittag in der Abwasserzuleitung zur Kläranlage, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 17:10 Von: Deutsche Presse-Agentur