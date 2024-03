Abschlepper lenkt Polizei auf Spur eines vermissten Senioren

Ein Abschleppfahrer hat die Polizei in Unterfranken auf die Spur eines von seiner Frau vermisst gemeldeten 81-Jährigen geführt. Der alte Herr war am Donnerstagabend auf der Autobahn 7 in einen Stau geraten, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Freitag mitteilte. Nach einem von einem anderen Fahrer verursachten leichten Auffahrunfall sprang das Auto des Rentners nicht mehr an und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer des Abschleppdienstes rief die Polizei zu Hilfe, weil ihm der 81-Jährige einen verwirrten Eindruck machte. Die Beamten stellten dann fest, dass die Ehefrau ihren Mann in Stuttgart vermisst gemeldet hatte. Dessen Sohn machte sich in der Nacht auf den Weg und holte seinen Vater bei der Polizei ab.