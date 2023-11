A94 nach Lkw-Unfall mit Gefahrgut wieder freigegeben

Ein Lastwagen mit Gefahrgut ist auf der A94 umgekippt und hat damit eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn mit langen Staus ausgelöst. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Pastetten und Lengdorf (beide Landkreis Erding) verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst in der Nacht zum Freitag waren die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten beendet, so dass die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Der Lastwagen war den Angaben zufolge mit 22.000 Litern einer brennbaren Flüssigkeit beladen, die aber nach dem Unfall nicht austrat. Zu dem Unfall war es laut ersten Erkenntnissen der Polizei gekommen, weil der Lkw aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und beim Gegensteuern des Fahrers umkippte.