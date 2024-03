A9 nach Unfall in Oberfranken in Richtung Berlin gesperrt

Nach einem Auffahrunfall mit zwei schweren Lkw bei Gefrees in Oberfranken hat die Polizei die A9 in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Wie die Verkehrspolizei Hof am Montagabend mitteilte, prallte der 53 Jahre alte Fahrer eines Autotransporters am Nachmittag auf einen Sattelzug auf, der zuvor wegen einer Panne liegen geblieben war und dessen Hänger noch in die rechte Fahrspur ragte. Die Wucht des Aufpralls war laut Polizei so groß, dass das Führerhaus des 43-Jährigen abriss und anschließend in Brand geriet. Der Mann wurde jedoch nur leicht verletzt, der Fahrer des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Die Ermittler schätzten den Sachschaden auf 150.000 Euro. Die Polizei ging am Abend davon aus, dass die Fahrbahn noch mehrere Stunden gesperrt bleiben würde.