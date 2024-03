A3-Vollsperrung bei Höchstadt: Starkstromleitung beschädigt

Autofahrer auf der Autobahn 3 bei Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) müssen sich am Donnerstag auf längere Staus einstellen. Die A3 zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost wird voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) komplett gesperrt bleiben, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Grund dafür sei ein Unfall auf einer Baustelle.

Im Bereich der Anschlussstelle Höchstadt seien Bauarbeiten mit einem Bohrbagger durchgeführt worden, wobei vermutlich eine Starkstromleitung abgerissen wurde, hieß es. „Es ist wohl auch ein Mast eingeknickt“, sagte ein Sprecher. Die Leitung hinge nun nur noch an zwei statt vier Sicherungsseilen und drohe auf die Fahrbahn zu fallen, weshalb die Autobahn am Abend (21.00 Uhr) gesperrt werden musste. An den Stromleitungen könne aus Sicherheitsgründen nur tagsüber gearbeitet werden, weshalb die Vollsperrung bis zum Nachmittag andauern soll.