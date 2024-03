93-Jährige stirbt nach Autounfall in Oberfranken

Eine 93-Jährige ist am Dienstag nach einem Autounfall in Oberfranken gestorben. Die Frau habe in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) beim Abbiegen offenbar den Wagen einer...