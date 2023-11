87-Jähriger fährt dreimal hintereinander gegen Polizeiauto

Ein 87-Jähriger ist in Schwaben dreimal hintereinander auf einen Streifenwagen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in Kaufbeuren niemand verletzt.

Nach den Angaben hielt das Polizeiauto an einer roten Ampel, was der dahinterfahrende 87-Jährige zu spät bemerkte und gegen das Fahrzeug fuhr. Nachdem der Streifenwagen etwas nach vorne gerollt war, fuhr der Fahrer ein zweites Mal dagegen. Als die Beamten gerade aussteigen wollten, fuhr der 87-Jährige dem Polizeiauto mit seinem Automatikfahrzeug ein drittes Mal auf und schob den Wagen leicht vor sich her.

Die Polizisten stoppten das Auto des Unfallverursachers, indem sie die Handbremse zogen und den Motor abschalteten. Der 87-Jährige erlitt einen leichten Schock.