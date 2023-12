87-Jährige erleidet Rauchvergiftung durch Weihnachtsbaum

Die elektrische Beleuchtung eines Weihnachtsbaums hat in Niederbayern einen Hausbrand verursacht. Die 87-jährige Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr 92-jähriger Mann habe sich im Nebenhaus aufgehalten und sei nicht verletzt worden. Laut Polizei entstand bei dem Vorfall in Arnbruck (Landkreis Regen) am Donnerstagmorgen nur ein geringer Brandschaden, aber das Haus wurde stark verrußt. Der Schaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.