Oberallgäu

85 Jahre alte Radlerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Burgberg im Allgäu / Lesedauer: 1 min

Eine Radfahrerin ist im Allgäu nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb die 85-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen ‐ vier Tage nach dem Unfall.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 13:24 Von: Deutsche Presse-Agentur