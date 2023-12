85-jährige von Lastwagen mitgeschleift: Schwer verletzt

Ein Lastwagen hat eine 85-jährige Fußgängerin auf einer Landshuter Straße einige Meter mitgeschleift und dadurch schwer verletzt. Die Seniorin habe am Montag die Seite wechseln wollen und sei deswegen bei stockendem Verkehr vor dem Laster auf die Straße gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 43-jährige Fahrer fuhr jedoch in dem Moment los. Er erfasste die 85-Jährige mit dem Sattelzug und schleifte sie wenige Meter mit. Die Seniorin kam ins Krankenhaus.