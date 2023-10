Mittelfranken

83-Jähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren und gestorben

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist am Montag im Krankenhaus an den schweren Verletzungen eines Verkehrsunfalls gestorben. Der Mann war am Freitagabend beim Überqueren einer Bundesstraße mit seinem Rad im Südwesten Nürnbergs von dem Wagen eines Autofahrers ohne Führerschein angefahren worden, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 08:24 Von: Deutsche Presse-Agentur