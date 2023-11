Neu-Ulm

79-Jährige stirbt Wochen nach Verkehrsunfall in Klinik

Eine 79 Jahre alte Frau ist mehrere Wochen nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Neu-Ulm gestorben. Die Frau erlag am Mittwoch in einem Krankenhaus ihren Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

