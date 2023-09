Oberpfalz

75-jähriger Radler stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Roding

Nach einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 19-Jährigen ist ein Radfahrer am Montag bei Roding in der Oberpfalz gestorben. Der 75-Jährige habe möglicherweise eine unvermittelte Lenkerbewegung zur Fahrbahnmitte gemacht, als die junge Frau an ihm vorbeifahren wollte, heißt es im Polizeibericht.

