75-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Niederbayern gegen einen Baum gefahren und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam die 75-Jährige am Mittwoch mit ihrem Wagen auf einer Kreisstraße bei Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) in der Nähe eines Waldstücks von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den Baum. Feuerwehrleute hätten die schwer verletzte Frau aus dem Auto befreien müssen. Sie wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie den Angaben zufolge am Abend starb. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.