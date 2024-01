73-Jähriger fährt gegen Baum und stirbt

Ein 73-Jähriger ist mit seinem Auto bei Reichertsheim (Landkreis Mühldorf) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann am Montag links von der Bundesstraße 12 ab, fuhr fast 300 Meter auf einem Grünstreifen und einem Wirtschaftsweg und prallte dann frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.