73-Jährige greift zwei Menschen in Bahn an und verletzt sie

Eine 73-Jährige hat in einer Münchner S-Bahn randaliert und dabei zwei Menschen attackiert sowie verletzt. Zunächst habe die Seniorin einer 31-Jährigen ohne Grund von hinten gegen den Kopf geschlagen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Zusätzlich beleidigte die 73-Jährige die Frau und äußerte sich rassistisch. An einer Haltstelle versuchte die Seniorin dann zu flüchten. Als ihr ein 48-Jähriger den Weg versperrte, schlug sie dem Mann ins Gesicht. Die Beteiligten wurden am Montag leicht verletzt. Gegen die 73-Jährige wird nun ermittelt.