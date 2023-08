Neunkirchen am Brand

72 Jahre alte Frau stirbt bei Fahrradunfall

Neunkirchen am Brand / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrradsymbol weist einen Radweges aus. (Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Eine 72 Jahre alte Frau ist mit ihrem Fahrrad gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Montag in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim) unterwegs und stürzte, ohne dass jemand anderes daran beteiligt war.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 14:40 Von: Deutsche Presse-Agentur