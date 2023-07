Landkreis Würzburg

72–jähriger Raser mit getuntem Auto unterwegs

Rottendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein 72–Jähriger ist mit einem getunten Auto und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Unterfranken angehalten worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Dienstag auf der Bundesstraße 8 bei Rottendorf (Landkreis Würzburg) 73 km/h zu schnell gefahren.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 12:17 Von: Deutsche Presse-Agentur