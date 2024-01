700 DEL-Spiele: Großer Tag für Eishockey-Crack Oblinger

Sein Jubiläumsspiel in der Deutschen Eishockey Liga feierte Alexander Oblinger mit einem Tor und einem Sieg. Der gebürtige Augsburger absolvierte beim 4:1 der Augsburger Panther in Ingolstadt sein 700. DEL-Spiel. Die offizielle Würdigung für diesen Meilenstein in seiner Karriere soll der 34-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Adler Mannheim im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion erhalten, wie die Panther mitteilten.

„700 ist eine besondere Zahl, die mich stolz macht. Ich bin dankbar für alles, was ich während meiner DEL-Karriere schon erleben durfte. Dass ich diese Zahl jetzt auch noch im Trikot meines Heimatvereins vor den Panther-Fans feiern darf, macht es für mich noch emotionaler“, äußerte Oblinger in einer Mitteilung der Augsburger Panther vom Samstag.

Der Ex-Nationalspieler begann mit dem Eishockey im Nachwuchs des Augsburger EV. In der DEL lief er für Berlin, Nürnberg, Ingolstadt, Straubing, Köln und Augsburg auf. Der Center kommt auf 98 Treffer und 77 Assists. Zweimal wurde er deutscher Meister, 2009 mit den Eisbären Berlin, 2014 mit dem ERC Ingolstadt.

Oblinger war vor dieser Saison von den Kölner Haien nach Augsburg zurückgekehrt. „Obi hat sich schnell in die Herzen der Panther-Fans gespielt. Mit seinem stets unermüdlichen Einsatz und Fleiß sowie seiner positiven Einstellung hat er sich zu einem für uns äußerst wichtigen Spieler entwickelt“, sagte Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „Dass er diesen Meilenstein für Augsburg erreicht, wo seine tolle Eishockeykarriere begonnen hat, macht dieses Jubiläum noch einzigartiger.“

700 Spiele seien „eine starke Marke“, äußerte auch Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke. In Ingolstadt hatte Oblinger am Freitagabend das letzte Tor zum 4:1-Endstand für die Augsburger erzielt, die in der Tabelle Platz elf belegen.