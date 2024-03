66. Fränkische Weinkönigin gewählt

Die neue Fränkische Weinkönigin heißt Lisa Lehritter. Sie wurde am Freitagnachmittag in Aschaffenburg zur neuen Werbebotschafterin für den Frankenwein gewählt. Damit löst die 24-Jährige die vorherige Amtsträgerin Eva Brockmann ab. Entschieden hat über die Wahl eine Jury aus circa 150 Menschen, die aus verschiedensten Lebensbereichen wie Politik, Wirtschaft und Kultur stammen. Etwa 550 Gäste waren bei der Wahl in der Aschaffenburger Stadthalle dabei, darunter Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

In Fragerunden zeigte die neue Weinrepräsentantin, dass sie sich in vielfältiger Weise mit Wein auskennt. Lehritter kommt aus dem unterfränkischen Frickenhausen am Main und hat Internationale Weinwirtschaft studiert. Ihre beiden Mitbewerberinnen Anne Gümpelein und Laetitia Stockmeyer sind nun Fränkische Weinprinzessinnen und vertreten Lehritter, wenn sie verhindert ist. Ende September hat Lehritter die Chance, auch Deutsche Weinkönigin zu werden.

Lisa Lehritter ist die 66. Weinkönigin für Franken. Die Fränkische Weinkönigin vertritt seit 1950 das Weinanbaugebiet Franken. Die jeweilige Amtsträgerin nimmt laut des Fränkischen Weinbauverbandes jährlich etwa 400 Termine wie Weinfeste, Faschingsveranstaltungen und Reisen wahr, um Wein aus Franken zu vermarkten.