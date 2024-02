65-Jähriger bei Hausbrand gestorben

Beim Brand eines Hauses in Bobingen (Kreis Augsburg) ist ein 65-Jähriger gestorben. Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar schnell löschen, der Bewohner konnte allerdings nur noch tot geborgen werden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Warum das Einfamilienhaus im Süden der Stadt am Donnerstagabend brannte, sei noch unklar.