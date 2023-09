63–Jähriger landet mit Ultraleichtflugzeug im Maisfeld

Ein 63–Jähriger ist mit einem Ultraleichtflugzeug in einem Maisfeld in Mittelfranken gelandet und hat sich dabei verletzt. Kurz nach dem Start am Freitag in Ippesheim (Landkreis Neustadt an der Aisch–Bad Windsheim) habe der Motor zu stottern begonnen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin landete der 63–Jährige mit dem sogenannten Drachentrike in einem Maisfeld. Er kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus.