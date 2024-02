62-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Nach einem Messerangriff in Oberfranken sitzt der mutmaßliche Täter wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, griff der 62-Jährige am Donnerstag in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) einen 61-jährigen Bekannten auf offener Straße mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Anschließend sei er mit einem Auto geflohen und habe sein Opfer am Tatort zurückgelassen.

Nach kurzer Flucht sei der Verdächtige an seiner Wohnadresse widerstandslos festgenommen worden. Laut einem Polizeisprecher bestand für den 61-Jährigen am Freitag keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelte zu den genauen Hintergründen der Tat.