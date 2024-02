62-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Ein 62-Jähriger hat in Oberfranken einen 61-Jährigen mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stach der Mann das Opfer am Donnerstag in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) nieder. Der 61-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schwere der Verletzungen blieb zunächst unklar. Der mutmaßliche Täter sei nach kurzer Flucht festgenommen und befinde sich bis zur Vorführung beim Haftrichter in Gewahrsam, sagte ein Polizeisprecher.