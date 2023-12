62-Jähriger bricht durch Dach und wird tödlich verletzt

Ein 62 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Betriebsunfall sechs Meter tief gefallen und tödlich verletzt worden. Der Angestellte führte gerade eine Reparatur auf dem Gebäude einer Firma in Günzburg durch, als er durch das Dach brach, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Arbeitskollege entdeckte den Schwerverletzten auf dem Boden der Lagerhalle und rief den Rettungsdienst. Wenig später erlag der 62-Jährige in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls am Dienstagnachmittag dauerten zunächst an.