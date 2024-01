Unfall

60-Jähriger überschlägt sich mit Auto und wird eingeklemmt

Buttenheim



Ein 60-jähriger Autofahrer hat sich auf der Autobahn 73 in Oberfranken mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Er sei nach dem Unfall bei Buttenheim (Landkreis Bamberg) in der Nacht zum Sonntag mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

07.01.2024