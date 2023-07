Passau

60–Jährige meldet verkauftes Auto irrtümlich als gestohlen

Passau / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Eine 60–Jährige hat in Niederbayern irrtümlich ihr bereits verkauftes Auto als gestohlen gemeldet. Wie die Verkehrspolizei am Donnerstag mitteilte, konnte die Frau am Mittwochnachmittag nach einer Pause auf einem Rastplatz an der A3 bei Passau ihr Fahrzeug nicht mehr finden.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 14:08 Von: Deutsche Presse-Agentur