Schweinfurt

59-Jähriger löscht mit Schnee Brand am Auto

Poppenhausen / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Mit reichlich Schnee vom Straßenrand hat ein 59 Jahre alter Mann auf der Autobahn 71 in Unterfranken den Brand an seinem Auto gelöscht. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Mann auf der A71 bei Poppenhausen (Landkreis Schweinfurt) am Mittwoch plötzlich Flammen an dem Fahrzeug.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 11:52 Von: Deutsche Presse-Agentur