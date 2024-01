59-Jähriger bei Heizungsbrand verletzt: Anzeige

Ein 59-Jähriger hat bei einem Heizungsbrand in seinem Haus in Fünfstetten (Kreis Donau-Ries) eine Rauchgasvergiftung erlitten. Bei Schweißarbeiten am Heizungsboiler hätten Funken das Feuer an einer Isolierung ausgelöst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zusammen mit einem Handwerker versuchte der Mann noch, die Flammen zu löschen. Doch das Feuer breitete sich laut Polizei in umliegende Räume aus.

Der 59-Jährige wurde laut Polizei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten zeigten den Handwerker wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Brandstiftung an. Durch den Brand am Donnerstag entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.