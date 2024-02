59-jährige Autofahrerin verletzt Fußgängerin beim Ausparken

Eine 59-jährige Autofahrerin hat beim Ausparken in Kitzingen eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 70-Jährige kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Fußgängerin war hinter dem Auto vorbeigelaufen, als die Fahrerin rückwärts ausparkte und diese übersah. Sie stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Die Unfallverursacherin entfernte sich am Dienstag zunächst vom Unfallort, konnte aber ermittelt werden. Sie kehrte später zur Unfallstelle zurück. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie der fahrlässigen Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall eingeleitet.